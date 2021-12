Auto rijdt praktijk binnen in Kortessem: kinesist en patiënt ontsnappen aan erger

Een autobestuurder reed donderdagavond een praktijk van een kinesist binnen in Kortessem. De schade is enorm en de aanwezigen ontsnapten aan erger.

Het ongeval gebeurde rond 19.10 uur op het kruispunt van de Tongersesteenweg en Dorpsstraat. De automobilist verloor de controle over het stuur, ging van de weg, knalde tegen een verkeerslicht en reed vervolgens een praktijk van een kinesist binnen. Die was op dat moment met een patiënt aanwezig. Ze konden op het nippertje ontsnappen aan erger. Een vrouw lag op het moment van de crash bij de kinesist op de behandelingstafel. Ze bleven beiden ongedeerd, maar zijn erg aangedaan.

© TP

De chauffeur is zelf uit het wrak gekropen. Hij zou een inhaalmanoeuvre uitgevoerd hebben waarna hij de controle verloor. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man raakte niet gewond.

De schade in de praktijk is groot. De brokstukken liggen verspreid over het gelijkvloers en waar eerst de intacte gevel stond prijkt nu een gapend gat. Van problemen met de stabiliteit zou geen sprake zijn. Doordat het verkeerslicht uit de grond werd geraakt vielen de lichten op het kruispunt uit. De lokale politie deed de vaststellingen. De brandweer staat in voor opruimingswerken en het dichtmaken van het gat in de gevel.