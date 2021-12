Arts ontwikkelde capsule om pijnloos uit het leven te stappen: “Een druk op de knop volstaat om snel en vredig te gaan”

In Zwitserland hebben het afgelopen jaar 1.300 mensen euthanasie gepleegd. Toch vindt dokter Nitschke dat daar nog te veel administratie en gesprekken aan voorafgaan. Daarom hoopt hij met de officiële instanties samen te kunnen werken en zijn uitvinding in de markt te kunnen zetten zodat mensen zelfs kunnen beslissen wanneer ze willen stoppen.

De ‘Sacro’, iets wat eruitziet als een futuristische doodskist of een overdekte bobslee, zou mensen in een minuut naar het hiernamaals kunnen sturen. Maar voor het zo ver is moeten ze de capsule zelf maken met een 3D-printer.

Je gaat in de kist liggen, de glazen koepel sluit zich, en met een druk op de knop vult de capsule zich met vloeibare stikstof die de zuurstof uit de lucht haalt. De patiënt verliest het bewustzijn en na een minuutje maximum is hij dood. Pijnloos.

“Een hele cleane dood dus”, zegt Philip Nitschke, de Australische arts die vroeger tientallen patiënten hielp euthanaseren. “Geen gedoe met amechtig snakken naar adem en je lichaam dat in shock gaat. Vrediger kan je haast niet sterven. Meer euforisch dan op deze manier ook niet.”

Fantasieproduct

Maar collega’s noemen hem een fantast en geloven nooit dat zijn uitvinding ergens ter wereld zal worden toegelaten.

Een ­jurist aan de universiteit van Sankt-Gallen, Daniel Hürlimann, zou de Australische arts nochtans hebben verzekerd dat hij het toestel in Zwitserland zou kunnen uittesten. Maar in Zwitserland zelf hebben ze hun bedenkingen. Hulp bij zelf­doding is daar onder bepaalde voorwaarden toegelaten en mensen komen uit de hele wereld naar het ­Alpenland om bij organisaties als Dignitas en Exit een eind aan hun leven te maken. Maar juristen zeggen dat dit onder streng toezicht gebeurt en zwaar gereguleerd is. En dus niet met een drukje op de knop van een zelfgeprinte capsule.

Gevraagd naar een reactie zegt Swissmedic, de instantie die vergunningen verleent voor medicijnen en toezicht houdt op behandelwijzen, “dat het zich niet bezighoudt met fantasieproducten.“

Intussen heeft de arts ook al een doe-het-zelf e-book op de markt gebracht, The peaceful pill e-handbook, waarin hij uitlegt hoe je een eind aan je leven kunt maken en waar je de beste producten kunt krijgen. Het boek kost 80 euro en is onder meer te koop op Amazon. Maar een bestseller is het zeker niet. Gelukkig maar.