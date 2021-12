De verwachting is dat het geboortecijfer in Limburg dit jaar met 2 procent gestegen is tegenover 2020. — © BELGAIMAGE

Hasselt

Voor het eerst in jaren is het Vlaamse geboortecijfer dit jaar fors gestegen. In heel Vlaanderen wordt de toename geschat op 4 procent, in Limburg blijft ze beperkt tot 2 procent.