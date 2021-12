Kabila dreigt met klacht tegen onderzoekers en journalisten van ‘Congo Hold-up’

De voormalige Congolese president Joseph Kabila dient mogelijk klacht in tegen de media en ngo’s die hem er in Congo Hold-up, een uitvoerig onderzoek, van beschuldigden op vijf jaar tijd minstens 120 miljoen euro uit de Congolese staatskas gehaald te hebben. Zijn advocaten melden donderdag dat Kabila “zich het recht voorbehoudt om klacht in te dienen”.

Het onderzoek was gebaseerd op 3,5 miljoen gelekte bankdocumenten. In ons land berichtte onder meer De Standaard over de geldstromen van de staatskas naar Kabila en diens entourage, onder wie ook enkele Belgische zakenlui.

“In navolging van deze ernstige en intentionele schending van zijn basisrechten” dreigt Kabila via zijn advocaten nu met juridische procedures, zowel in Congo als daarbuiten. Dat zei Raphaël Nyabirungu, hoofd van Kabila’s Congolese advocatenteam. Ook in Frankrijk en Zuid-Afrika zijn advocatenteams opgericht - de Franse nieuwssite Médiapart en de ngo Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique kregen de documenten als eersten in handen.

Volgens de advocaat werd de steenrijke oud-president het slachtoffer van “de meedogenloosheid van de politiek georiënteerde, gemanipuleerde en geïnstrumentaliseerde internationale media”. Die zouden, nog volgens de advocaat, de opdracht gekregen hebben om “de politieke crisis in Congo nog erger te maken, met het doel controle te houden over de Congolese grond en ondergrond”.

Nyabirungu, een professor strafrecht, zegt verbaasd te zijn dat de betrokken media de focus legden op één enkele man, “die aan geen enkele van hun landen een nadeel heeft berokkend, en dat zonder enig bewijs, transactie op zijn naam of in zijn voordeel, of zonder één rekening op zijn naam te vermelden”.

In zijn reactie looft de advocaat nog het patriottisme van zijn cliënt, de nu 50-jarige oud-president die in 2001 zijn vader opvolgde en zich zolang mogelijk aan de macht bleef vastklampen. Eind 2018 werden, met twee jaar vertraging, alsnog verkiezingen georganiseerd die Kabila’s voorkeurskandidaat glansrijk verloor. Kabila sloot daarop een akkoord met Félix Tshisekedi, die als tweede uit de presidentsverkiezingen was gekomen, waardoor Tshisekedi president werd, maar Kabila achter de schermen veel macht behield. Intussen slaagde Tshisekedi er wel in zich grotendeels van Kabila te ontdoen.