‘Delphine: mijn verhaal’ toont chaos wanneer blijkt dat koning Albert buitenechtelijk kind heeft

In de driedelige reeks Delphine: mijn verhaal vertelt prinses Delphine van Saksen-Coburg voor het eerst op televisie haar eigen unieke levensverhaal. Ze getuigt exclusief over alle fasen en emoties in haar leven en stelt haar eigen fotoarchief en familiealbums ter beschikking. Ook haar partner, moeder, vrienden, maar ook haar advocaten, journalist Mario Danneels, paleismedewerkers en vrienden uit de kunstwereld krijgen het woord over deze koninklijke saga.