Vroege mijlpaal voor Charles De Ketelaere: nog altijd maar 20 jaar, maar nu al match nummer 100 voor Club Brugge

Charles De Ketelaere speelt donderdag in de bekermatch tegen OHL zijn 100ste wedstrijd voor het eerste elftal van Club Brugge, alle competities inbegrepen. Straf voor iemand van 20 jaar.

De Ketelaere ondertekende zijn eerste profcontract bij Club Brugge op 17 juni 2019 en maakte zijn debuut op 25 september 2019 in de 1/16de finales van de Beker van België tegen Francs Borains. Hij speelde de volledige partij, Club Brugge won de wedstrijd met 0-3. Op 22 oktober 2019 mocht De Ketelaere aantreden in de groepsfase van de UEFA Champions League in de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hij mocht centraal op het middenveld de geschorste Ruud Vormer vervangen.

De Ketelaere maakte zijn debuut in de Jupiler Pro League op 22 november 2019. In een thuiswedstrijd tegen KV Oostende viel hij na 76 minuten in voor Hans Vanaken. Club Brugge won de wedstrijd met 2-0.

Intussen is De Ketelaere een vast waarde bij Club Brugge en werd hij al geselecteerd voor de Rode Duivels.