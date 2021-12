De epidemioloog die de politiek tegen de haren in strijkt: “Waar sta je dan met je geloofwaardigheid?”

Vreemd beeld, donderdag tijdens de live-stream op La Première (de webradio van RTBF). Epidemioloog Marius Gilbert kon er zijn tranen van woede over de nieuwe coronamaatregelen amper bedwingen. In Vlaanderen is Gilbert onbekend. In Wallonië is hij ce meq du corona, wiens gezicht op T-shirts staat.

Zoals bijna na elk overlegcomité was epidemioloog Marius Gilbert ook nu weer te gast in de Waalse media. Maar voor de eerste keer kon hij zijn emoties amper de baas. “De vertrouwensbreuk tussen de politiek en de burgers is totaal”, zei hij op de RTBF-radio over de nieuwe maatregelen. “En dat net op het moment dat omikron aan onze deur klopt en we die enkel maar met vereende krachten gaan kunnen verslaan. Ja, ik ben geëmotioneerd omdat ik denk dat de politici zich geen rekenschap geven van de breuk met de bevolking, die ze zopas sloegen.”

Volgens Gilbert drijft de beslissing om de horeca wel en de cultuur niet open te houden de wig. “Vooral omdat de experts nooit hebben gevraagd om de sluiting van de cultuursector. Als zij er niet om vragen en je beslist daar toch toe, waar sta je dan met je geloofwaardigheid?”

Marius Gilbert — © BELGAIMAGE

Er was een tijd dat Marius Gilbert ook één van de experten was naar wie de politiek luisterde. Marius Gilbert maakte deel uit van Celeval, de eerste expertengroep die toenmalig premier Sophie Wilmès (MR) oprichtte om de politiek te adviseren bij de coronamaatregelen.

Marius Gilbert was daarvoor een zeer terechte keuze. Gilbert leidt het Laboratorium voor Ruimtelijke Epidemiologie (SpELL) aan de ULB van Brussel en is onderzoeker bij het prestigieuze Fond de la Recherche Scientifique (FNRS). Gilbert komt uit een academische familie. Zijn vader was hoogleraar ethiek, zijn grootvader doceerde Egyptologie.

Boek

Maar al in de herfst van vorig jaar stapte Marius Gilbert uit de expertengroep. Toen nog luidde zijn uitleg: “Ik heb meer tijd nodig voor mijn academisch en onderzoekswerk.”

In september kwam Marius Gilbert met een andere verklaring, in zijn boek Juste un passage au JT (Slechts een passage in het journaal). Hij vond dat er al genoeg epidemiologische kennis in de expertengroep zat. Hij had liever meer tijd vrij om zijn kennis via de media te gaan verspreiden. Marius Gilbert is ondertussen in de Waalse media een beetje de Marc Van Ranst en Steven Van Gucht in één persoon.

Hoe bekend hij ondertussen is, beschrijft hij ook in zijn boek. Daarin vertelt hij dat hij op een dag een mail kreeg van het koninklijke paleis. Eerst dacht hij dat het een grap was. Maar nee. Koning Filip sommeerde hem effectief om op het paleis te komen toelichten waarom in ons land zoveel coronadoden vallen.

Op T-shirts

Sinds Marius Gilbert niet meer in de expertengroep zit, strijkt hij de politiek steeds vaker tegen de haren in. Toen na de zomer Brussel als eerste besliste dat je enkel nog maar met een Corona Safe Ticket op café en restaurant mocht, reageerde Gilbert boos: “Uitsluiting is niet de juiste manier om mensen te porren zich te laten vaccineren.”

Marius Gilbert staat op T-shirts. — © RR

Gilbert werd langzaam de nieuwe chouchou in Wallonië. Vorige jaar is een vriend gestart met de productie van T-shirts met daarop een foto van de epidemioloog. Die T-shirts waren behoorlijk populair bij het de jeugd op de schaarse Waalse festivalletjes afgelopen zomer.

Marius Gilbert is een grote pleitbezorger van cultuur. In zijn boek schrijft hij: “Door ons sociaal contact te ontnemen, heeft de pandemie ons tijdelijk een beetje van onze menselijkheid beroofd. In een periode die wordt gedomineerd door angst is er geen betere manier dan ons opnieuw met elkaar te verbinden dan liveshows. Helaas lijkt de regering dat maar niet te snappen.” Deze passage verklaart ook waarom Marius Gilbert zo emotioneel reageert op de recente coronamaatregel om heel de cultuursector weer dicht te gooien.

