Houthalenaar met 250.000 xtc-pillen in autokoffer riskeert 36 maanden cel

De 59-jarige Houthalenaar tekende present in de rechtbank. De man verblijft intussen al negen maanden in de gevangenis nadat hij rondreed met liefst 1,25 miljoen euro aan drugs in zijn koffer. De waarde per pil schommelt rond de vijf euro. De politie haalde de vijftiger met zijn wagen in de Pleinstraat in Houthalen naar de kant omdat hij vreemde bewegingen maakte op de rijbaan. Zijn auto met daarin de 10 kilo drugs, fluo gele en roze tabletten, werden in beslag genomen. De eindbestemming van de pillen zou Turkije zijn.

Viagra

Bij monde van zijn advocaat Abdel Belkhouribchia blijft hij zijn onschuld uitschreeuwen. “Er was hem voorgehouden dat het om een Viagra ging. Mijn cliënt had geen idee van de inhoud van de lading die hij in Nederland op de parking van een park van Center Parcs is gaan oppikken. Hij wist totaal niet dat het om iets illegaals ging. Ook zou de man er amper 2.000 euro voor krijgen. Wel heel weinig als je dat vergelijkt met de waarde van de lading. Ik vraag de vrijspraak.”

Covid-attest

Nog op de beklaagdenbank zat een 53-jarige man met Turkse nationaliteit. Hij zou gefungeerd hebben als tussenpersoon tussen de Houthalenaar en de opdrachtgever. De procureur vorderde 48 maanden cel voor hem. Zijn advocate Eylem Turam vroeg om de straf te milderen en rekening te houden met het blanco strafblad van de man en dat hij bezweek onder morele dwang. Er zou immers familie bij de zaak betrokken zijn. Van de vermoedelijke opdrachtgever was geen spoor te bekennen in de rechtbank. Tegen eiste het parket 54 maanden. Uit verklaring blijkt dat de spilfiguur een beroep deed op de 59-jarige omdat enkel hij tijdens de lockdown over een attest beschikte om de Belgische grens over te steken. De man was actief in de transportsector en moest regelmatig in Nederland zijn. Vonnis op 13 januari. (GeHo)