Poolse regering vecht koppeling van Europees geld met respect voor rechtsstaat aan bij Grondwettelijk Hof

“Het Europese conditionaliteitsmechanisme is intrinsiek zeer gevaarlijk. Het staat de Europese Commissie toe om, omwille van politieke, arbitraire en oncontroleerbare redenen, chantage te plegen, en zelfs extreem economisch geweld”, zo verklaarde minister van Justitie Zbigniew Ziobro. “Daarom heb ik beslist de zaak aanhangig te maken bij het Pools Grondwettelijk Hof”.

Samen met Hongarije heeft Polen reeds eerder het Europese Hof van Justitie gevraagd om het conditionaliteitsmechanisme nietig te verklaren. Die uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. In afwachting van die uitspraak heeft de Europese Commissie het nieuwe mechanisme nog niet aangewend. Voor Polen staat er veel op het spel. Het land heeft tot 2027 uitzicht op 75 miljard euro uit de cohesiefondsen en 31 miljard euro uit het landbouwbudget.

Onder impuls van de regering heeft het Grondwettelijke Hof in juni de autoriteit van het Europese Hof betwist, en in oktober ook nog eens de voorrang van het Europese recht op het nationale recht. Gisteren/woensdag beantwoordde de Commissie die twee arresten met een nieuwe inbreukprocedure, waarin ze onder meer onderstreepte dat het Grondwettelijk Hof “niet meer beantwoordt aan de eisen van een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank”.

In september en oktober had het Europese Hof Polen veroordeeld tot dwangsommen. Warschau moet één miljoen euro per dag ophoesten tot de controversiële tuchtkamer voor rechters bij het Hooggerechtshof wordt opgedoekt, en 500.000 euro per dag tot een bruinkoolmijn aan de grens met Tsjechië wordt gesloten. Polen weigert te betalen.

De Europese Unie is al jaren verwikkeld in een krachtmeting met de nationalistisch-populistische regering in Warschau over de hervorming van het Poolse gerecht. Het Europese Hof oordeelde al meermaals dat deze hervormingen de onafhankelijkheid van het gerecht ondermijnen. Polen stelt dat de hervormingen nodig zijn om corruptie in de magistratuur uit te roeien.

De Commissie talmt intussen ook nog steeds met de goedkeuring van het Poolse economische herstelplan. Daardoor ontvangt Polen voorlopig geen geld uit het Europese herstelfonds dat is opgericht om de economie te herlanceren na de coronacrisis. Voor Polen is 23,9 miljard euro subsidies en 12,1 miljard euro zachte leningen voorzien.