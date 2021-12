Nog geen witte rook over BK veldrijden: “Maar van een annulering is vooralsnog geen sprake”

Er is nog altijd geen witte rook over het doorgaan van het BK veldrijden op 8 en 9 januari in Middelkerke. Een overleg tussen de grootste twee betrokken partijen moet nog plaatsvinden.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker schreeuwde moord en brand woensdagavond nadat bekendraakte dat sportwedstrijden tot eind januari zonder publiek moeten georganiseerd worden. De gemeente telde een ferme smak geld neer, zo’n 580.000 euro, om het BK veldrijden (en ook enkele andere BK’s) te organiseren. Zonder publiek dreigt er een groot financieel verlies. Dedecker eist dan ook een financiële compensatie. “Het maakt niet uit of die van de wielerbond komt of van Jambon of De Croo zelf, er moet een compensatie komen”, zo zei hij woensdag in Het Nieuwsblad.

Intussen werden donderdag al wat opruimwerken uitgevoerd op het terrein, nu bekendraakte dat het BK zonder publiek zou moeten georganiseerd worden. “Maar van een annulering is vooralsnog geen sprake. We hebben vandaag in Middelkerke gewoon alles afgebroken wat te maken had met de verschillende publiekszones”, licht Christophe Impens van Golazo toe. “In deze cross zijn we geen organisator, wij voeren enkel de praktische werken uit. Er is dus geen overleg met ons, dat moet tussen de grootste twee betrokken partijen, namelijk de gemeente Middelkerke en Belgian Cycling, gebeuren.”

“Wij hopen dat het overleg zo snel mogelijk plaatsvindt, liefst vanavond nog, uiterlijk vrijdagochtend en één en ander dan snel duidelijk wordt”, eindigt hij. “Het parcours is eigenlijk al volledig opgebouwd. Het gaat om een BK op een militair domein, we wilden geen werken uitvoeren tussen Kerst en Nieuwjaar. In de eerste week van januari moeten we in principe enkel nog de finishing touch voorzien als het BK doorgaat.”