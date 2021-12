Fietser (76) overleden na aanrijding in Maaseik

Maaseik

Een 76-jarige fietser uit Maaseik overleed donderdagavond bij een ongeval op de Diestersteenweg in Maaseik. De man was met zijn elektrische fiets onderweg toen hij ter hoogte van het kruispunt met Verloren Kost werd aangereden door een automobilist.

De aanrijding gebeurde rond 16.30 uur. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en verleenden de eerste zorgen. Het was onmiddellijk duidelijk dat het slachtoffer er ernstig aan toe was. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De Maaseikenaar verkeerde in levensgevaar en niet veel later bezweek de zeventiger aan de opgelopen verwondingen.

De lokale politie Maasland deed de vaststellingen van het ongeval. Zij lichtten ook het parket van Limburg in. De weg werd tijdens de vaststellingen afgesloten voor alle verkeer. ppn