Antwerpen

De Hasselaar die met een vriend een zelfmoordpact afsloot en tegen 194 km/u op een boom knalde, heeft in beroep eveneens vier jaar cel voorwaardelijk gekregen. Wel is de vriend voor de beroepsrechter voor 2/3de verantwoordelijk voor zijn geleden schade en krijgt zo minder schadevergoeding dan in eerste aanleg.