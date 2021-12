Eerste smaaktelevisie ontwikkeld: proef wat je ziet op ‘lik-tv’

Als we in de toekomst naar Dagelijkse kost kijken, zullen we niet alleen meer zien wat Jeroen Meus maakt, we zullen het ook kunnen proeven. Een Japanse prof heeft een lik-tv ontworpen. Door te likken aan het scherm proef je ook wat je ziet.

Laat het duidelijk zijn. Het zal nog enkele jaren duren voor je zo een lik-tv in je woonkamer hebt. Maar men is er mee bezig. En het werkt.

Het apparaat, dat de naam ’Taste the TV’(Proef de tv) gekregen heeft, gebruikt een carrousel van tien ’smaakpatronen’ die in combinatie met elkaar de smaak en geur van een bepaald voedsel kunnen afgeven. Het goedje wordt dan op een hygiënische folie gespoten die over een plat tv-scherm is gerold, zodat de tv-kijker het scherm kan aflikken.

Het lijkt een beetje vreemd, iemand die een tv aflikt. Maar volgens professor Homei Miyashita van de Meiji Universiteit in Tokio heeft het alles om te slagen. En eens iedereen zo een tv heeft, zal het de normaalste zaak van de wereld zijn om wanneer we iets lekker op tv zien, er aan te likken om de smaak te proeven. “Mensen zullen onder meer het eten van de beste restaurants ter wereld kunnen proeven, zonder buiten te komen.”

Het prototype van de ’lik-tv’ probeert de prof nu te laten commercialiseren. En er zijn al heel wat grote multimediabedrijven geïnteresseerd, klinkt het. Een commerciële versie zou voor ongeveer 800 euro op de markt gebracht kunnen worden.

Yuki Hou, die de ’Taste the TV’ kon uitproberen, was alvast laaiend enthouisiast. “Het smaakt echt naar melkchocola”, zei ze nadat ze haar tong over het scherm had laten glijden.