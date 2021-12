Vijf maanden na de overstromingen in Wallonië: “Kerst vieren? Bien sûr, dat helpt ons erdoor”

Pepinster

Vijf maanden nadat het water verwoestend kolkte, is het leed in de overstroomde Waalse gebieden nog niet geleden. De huizen zien er krakkemikkig uit en de toestand lijkt uitzichtloos. Toch gloort vlak voor de eindejaarsfeesten weer een beetje hoop, met dank aan een beetje kerstversiering. “We kijken vooruit. En uiteraard gaan we Kerstmis vieren. Zo rapen we ons leven weer op.”