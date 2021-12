Zelfs regeringspartners willen cultuursluiting terugdraaien, Vandenbroucke zet deur op een kier

Indien de coronacijfers gunstig evolueren, kan de lockdown voor de cultuursector begin januari al worden versoepeld. Maar, indien de cijfers stijgen, gaat alles dicht. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer gezegd. Zo goed als alle partijen, ook die van de meerderheid, reageerden in het parlement bijzonder kritisch op het sluiten van theaters en bioscopen, maar volgens premier De Croo is die beslissing “100 procent” gebaseerd op wetenschappelijk advies.