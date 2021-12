Turkse familie uit Bilzen krijgt tot 50 maanden cel voor kweken van cannabis en witwassen drugsgeld

Op 10 april 2018 stampte de Turkse familie een autofirma uit de grond. Het bedrijf werd al snel door de politie onder de loep werd genomen na een anonieme tip over niet zo koosjere geldzaken. Volgens de procureur bracht het onderzoek al snel naar boven dat er heel wat geld in omloop was. De 49-jarige A. K. haalde als zaakvoerder zo voor meer dan 373.000 euro van de rekening, stelde de aanklager. Een opvallende som aangezien het volgens de vaststellingen in het onderzoek niet overeenkwam met de bedrijfsactiviteit. De procureur geloofde dan ook dat de firma louter dienst deed als dekmantel om drugsgeld wit te wassen, maar volgens de Tongerse rechter zijn hier te weinig bewijzen voor.

Het onderzoek kwam uiteindelijk wel in een stroomversnelling terecht na verschillende tapgesprekken bij de (mede-)zaakvoerders van het bedrijf. Daaruit bleek volgens de Tongerse aanklager bovendien ook dat de 48-jarige Bilzenaar L. K. – en tevens broer van A. K. - contacten onderhield met een gekende Nederlandse drugsdealer en afspraakjes maakte waarbij telkens heel wat geld overhandigd werd.

1.131 planten

Op 9 december 2020 gingen de inspecteurs over tot huiszoekingen bij de verschillende verdachten. Uiteindelijk werd er bij L. K. thuis in Bilzen een cannabisplantage van 1.131 planten ontdekt in de loods aan zijn woning. Verder verstopte hij ook 4.000 euro cash en een alarmpistool. In de plantage werd bovendien ook het DNA van zijn broer A. K. aangetroffen op een wegwerphandschoen.

Ook een 44-jarige kennis van de broers werd aan het dossier gelinkt. In zijn woning werd een bedrag van 55.530 euro cash geld aangetroffen. De biljetten waren verdeeld en vacuüm verpakt. In de garage van de man lagen lege kweekpotten en kweekschema’s in verschillende atomaschriftjes. Verder werden ook de echtgenotes van de broers, de knipster en enkele strofiguren die meehielpen bij het witwassen van het geld door geldstortingen van telkens 50.000 euro op hun rekeningen te aanvaarden, aan het dossier gelinkt.

Drie oogsten

De 48-jarige Bilzenaar, die in Duitsland al tien jaar achter de tralies zat, bekende zijn aandeel in de drugszaak. Hij zou zich laten leiden hebben door financiële problemen. Hij werd veroordeeld tot vijftig maanden cel en een geldboete van 20.000 euro. Zijn 49-jarige broer krijgt 40 maanden cel en dezelfde geldboete voor zijn aandeel in het telen van cannabis. Voor de andere verdachten werden gevangenisstraffen tussen 6 en 40 maanden, waarvan sommigen genieten van een gedeeltelijk uitstel, uitgesproken. Een verdachte kreeg de vrijspraak.

Het bedrijf riskeerde een geldboete 96.000 euro maar werd uiteindelijk ook vrijgesproken omdat de witwaspraktijken via de firma niet bewezen werden. “Gelden werden volgens de verklaringen van enkele beklaagden cash van de rekening gehaald met het oog op de aankoop van voertuigen in Duitsland. De voertuigen werden daar cash betaald omdat er in Duitsland geen beperking staat op de hoeveelheid cash bij betalingen. De legale herkomst van de gelden valt dus niet uit te sluiten”, luidt het vonnis.

De rechtbank spreekt over een vermogensvoordeel van 327.084 euro uit de cannabisplantage, verdeeld over drie oogsten. De energiemaatschappij krijgt een schadevergoeding van 37.995 euro voor de gestolen elektriciteit.