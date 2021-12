Genkenaar krijgt 4 jaar cel omdat hij vrouw probeerde verkrachten in bos

De 32-jarige Genkenaar moet voor 4 jaar naar de cel omdat hij een vrouw probeerde te wurgen en verkrachten in een bos in Genk. Hij wordt voor 5 jaar uit zijn rechten ontzet.

“Ik dacht dat het afgelopen was met mij”, zo sprak de vrouw vorige maand voor de Tongerse rechter. “Ik wilde roepen en schreeuwen, maar hij dreigde me af te maken met een mes. Die man heeft geen hart, hij is geen mens.”

De vrouw heeft het over feiten die zich afspeelden op 25 februari 2019. Eerder die dag sprak de man zijn slachtoffer aan in de rij aan het onthaal van het stadhuis in Genk. De twee hadden meteen een connectie toen bleek dat ze ver familie waren van elkaar. De dertiger nodigde de vrouw uit om samen een wedstrijdje tennis te gaan kijken in een tennisclub verderop. In de bossen rondom de tennisclub, sloeg de Genkenaar toe. “Ze werd afgeleid, in haar buik geslagen en tot drie keer toe gewurgd. Na de feiten waren zelfs de vingerafdrukken van de man zichtbaar op haar huid”, zo sprak de raadsman van de vrouw.

Vervolgens zou de man haar broek naar beneden getrokken hebben en probeerde hij haar te penetreren. “Maar dat mislukte omdat hij geen erectie kon krijgen”, aldus de procureur. “Zijn DNA werd wel teruggevonden op de billen van het slachtoffer. De match is 100% zeker. Het zijn weerzinwekkende feiten.”

4 jaar cel

De advocaat van het slachtoffer sprak over een gigantisch trauma. “Ze durft niet alleen meer de straat op. Ze is nog steeds in behandeling en neemt medicatie.” Het slachtoffer krijgt hiervoor een schadevergoeding van 5.745 euro.

De man kreeg een celstraf van vier jaar, een geldboete van 1.600 euro. Hij werd voor 5 jaar uit zijn rechten ontzet en moet gedurende dezelfde periode ter beschikking blijven van de strafuitvoeringsrechtbank. De man werd eerder ook al veroordeeld voor feiten van aanranding, verkrachting en foltering van zijn ex-vriendin. De rechter spreekt over een volstrekt gebrek aan normbesef en een flagrant gebrek aan respect voor de fysieke, psychische en seksuele integriteit van het slachtoffer.