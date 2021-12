Geen publiek, maar vier manches X2O Badkamers Trofee gaan wél door: alweer twee duels Van Aert-Van der Poel gered

Met Loenhout (30/12), Baal (1/1), Herentals (5/1) en Hamme (22/1) stonden er maar liefst vier manches van het regelmatigheidscriterium gepland tijdens de zogenaamde ‘sperperiode’. “En die zullen alle vier doorgaan”, aldus Impens. “Natuurlijk was het geen makkelijke bevalling maar annuleren doet niemand graag. Ik wil benadrukken dat alle betrokken partijen een inspanning hebben gedaan. Het is dankzij deze solidariteit dat we net als vorig jaar kunnen organiseren.”

Zowel in Loenhout als Herentals zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start staan. Alle wedstrijden zullen live te volgen zijn via Sporza.

De Wereldbekermanche van Dendermonde van aanstaande zondag zal het eerste duel tussen de Grote Twee zijn en ook die cross gaat door, zonder publiek: “Met een hart voor de sport”. (gvdl)