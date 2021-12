Volledige Vlaamse cultuursector gaat in rouw: “Hang een zwarte vlag voor de deur”

De volledige cultuursector in Vlaanderen gaat in rouw. De crisiscel Cultuur roept elk cultuurhuis, instelling, organisatie, artiest of sympathisant op om te tonen dat ze in rouw zijn. Dat willen ze doen met een zwarte vlag voor de deur of een zwart doek uit het raam. Dat meldt de crisiscel donderdagmiddag.

Het Overlegcomité besliste woensdag om vanaf 26 december een verbod in te voeren op binnenevenementen, waaronder cultuur- en theatervoorstellingen en bioscoopvertoningen. De afkeurende reacties daarop blijven donderdag binnenstromen. De crisiscel Cultuur wil een duidelijk signaal geven. “Na bijna twee jaar van inspanningen, goede wil en flexibiliteit krijgen we wederom het deksel op onze neus. Wat voor ons een eindejaarsperiode moest worden met licht aan het einde van de tunnel, wordt nu een zwart gat waar we het einde niet van zien”, luidt het.

Daarom wil de cultuursector een duidelijk signaal geven: “Met de volledige cultuursector gaan we op zwart. We roepen elk cultuurhuis, instelling, organisatie, artiest of sympathisant op om te tonen dat we in rouw zijn. Dat doen we met een zwarte vlag voor de deur, een zwart doek uit het raam of een zwarte profielfoto op Facebook”, luidt het. De actie #blackoutforculture is de eerste en één van de vele geplande reacties op de sluiting van de sector.

De crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en cultuurwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De crisiscel is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de coronacrisis wil loodsen.