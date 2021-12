Ex-wielrenner Mathew Hayman zegt na 25 jaar Lanaken en België vaarwel: “Met een familie en een steen”

Die steen verwijst naar de kassei die hij won in 2016 door Tom Boonen te kloppen in Parijs-Roubaix? Hij hield Tornado Tom zo van een vijfde zege.

Hayman was geen veelwinnaar: hij won in totaal vier koersen. Naast Parijs-Roubaix ook Parijs-Bourges (2011-, de wegrit op de Commonwealth Games (2006) en de Sachsen Tour (2005). De Australiër kwam op zijn achttiende naar Europa en werd opgenomen in het jeugdteam van Rabobank.

Later ging hij wonen in Lanaken. Hij stopte in januari 2019 met koersen na de Tour Down Under en werd ploegleider bij Team BikeExchange.