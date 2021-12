“Stevoort is het Warmste dorp van Vlaanderen”

“We kregen gisteren, op onze website van Stevoort Solidair plots een mailtje met de vraag of we wat volk konden verzamelen”, lachen Sara Vanaenrode, die de kar trok, en Peter Liefsoens van Stevoort Solidair. “Dan schieten we natuurlijk uit de startblokken. We hebben een soort ketting aan WhatsApp-groepjes en daardoor bereiken we, als het moet zoals nu, in geen tijd echt flink wat mensen. En dus stonden we met ongeveer 200 Stevoortenaren klaar toen de mensen van De Warmste week hier toekwamen. Ze zijn hier komen filmen en meedansen op het Solidariteitsplein. Op die manier hebben ze zelf kunnen beleven hoe iedereen hier in Stevoort kan zijn, wie hij of zij ook is, iets wat dansend zeker heel goed lukt. En we hebben nog maar eens bewezen dat Stevoort echt wel leeft en meeleeft. Ze hebben dus wel gelijk dat we het Warmste Dorp van Vlaanderen zijn.” (dj)

Dirk JACOBS