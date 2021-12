Ruim één miljoen euro Vlaamse steun voor Hasseltse schoolinfrastructuur

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert anderhalf miljoen euro in 6 Limburgse scholen. Bijna 1,2 miljoen gaat daarvan naar de Provinciale Kunsthumaniora in Hasselt. Die starten eind volgend jaar met een nieuwe vleugel op de kunstencampus.

Tegen de lente van 2024 verhuizen de 260 leerlingen van de eerste graad van de Provinciale Kunsthumaniora langs de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt naar hun nieuwbouw. “We groeien als school bijzonder snel”, zegde adjunct-directeur Greet Nivelle, die als architecte ook mee voor de plannen instond, daar over. “We kiezen voor een compact gebouw zodat we de open ruimte die er vandaag tussen onze gebouwen is, beschikbaar houden. En tegelijk zorgen we voor een verbinding met de Demer en het Kapermolenpark.”

Opwaardering

“Concreet worden er klaslokalen en ateliers voor kunstvakken gebouwd, komt er een sportlokaal en danszaal met kleedkamers. Verder krijgt de eerste graad artistieke vorming ook een refter in een polyvalente ruimte”, legt gedeputeerde voor onderwijs Bert Lambrechts (N-VA) uit.

“De leerlingen zullen door deze Vlaamse investering in onze stad van nieuwe en hedendaagse onderwijsinfrastructuur kunnen genieten”, geeft burgemeester Steven Vandeput (N-VA) aan. “We zien dat er overal in de scholen flink gebouwd of vernieuwbouwd wordt. Daar zijn we uiteraard bijzonder tevreden over. Dit bezorgt het onderwijsniveau in Hasselt immers een flinke opwaardering. Een verbeterde en nieuwe infrastructuur zorgt immers voor een betere leeromgeving voor onze studenten, wat leidt tot betere resultaten.”

Speelzones

Niet alleen aan het schoolgebouw zelf wordt gesleuteld, ook de buitenruimte wordt aangepakt. “Die wordt onthard en vergroend waardoor er verschillende sport- en speelzones komen. We gaan onze leerlingen ook aanzetten om hun creativiteit te gebruiken om het buitengebied mee vorm te geven met kleurrijke, geometrische composities.”

De hele investering bedraagt 6,5 miljoen euro. Naast de Provinciale Kunsthumaniora, krijgen ook vrije basisschool Sint Mauritius in Bilzen (34.115 euro), Stedelijke basisschool in Dilsen-Stokkem (14.383 euro), Vrije basisschool De Heppening in Leopoldsburg (67.070 euro), vrije basisschool De Dommelburg in Peer (59.387 euro) en vrije basisschool Jaak Tassetschool in Pelt (192.074 euro) Vlaamse middelen voor hun bouwprojecten.(dj)