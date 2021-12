2.500 cannabisplanten aangetroffen in vroegere Scapinowinkel: 4 jaar gevorderd

Voor de uitbouw van een cannabisplantage met 2.592 planten in Lommel heeft het openbaar ministerie vier jaar gevorderd tegen een Bulgaar en een Italiaan. De politie trof de wiet op 20 november 2019 in een leegstaand pand aan dat vroeger dienstdeed als schoenenwinkel voor Scapino.

Bij de inval in de loods langs de Norbert Neeckxlaan troffen de agenten enkele cannabistelers aan die meteen op de vlucht sloegen. Ze renden de nabijgelegen bossen in. Met speurhonden en drones kamden de speurders de omving van de Ringlaan en de Napoleonsweg op de grens met Lommel en Overpelt uit. Zonder onmiddellijk succes. Speurwerk bracht uiteindelijk de Italiaanse en Bulgaarse verdachten in beeld.

Beiden daagden donderdag in Hasselt niet op voor hun proces en lieten zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat. Vonnis op 13 januari. (GeHo)