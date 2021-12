Hasselt

De corona-pandemie slaat niet alleen bressen in de ziekenhuizen, ook in de woonzorgcentra noopt ze directies tot ingrijpen. Zo sluit woonzorgcentrum Salvator in Hasselt tijdelijk één verdieping, of 30 bedden van haar oriënterend kortverblijf, het vroeger herstelverblijf. Personeelsgebrek en ontbrekende centen vormen de basis.