Beerschot gaat niet akkoord met strafvoorstel van bondsparket na Antwerpse derby (en schakelt zelfs beëdigd vertaler in)

De club heeft zich op woensdag 22 december verdedigd aan de hand van een document van 32 pagina’s. Daarin vraagt Beerschot om de twee effectieve wedstrijden zonder supporters om te zetten naar twee wedstrijden met uitstel. De club heeft naar eigen zeggen alles gedaan wat binnen haar macht ligt om deze risicomatch qua ordehandhaving in goede banen te leiden. Ze veroordeelt de actie van de vuurpijlgooier andermaal ten stelligste, maar spreekt bij de veldbestorming aan het einde van de wedstrijd ook over uitdaging van speler Ritchie De Laet van Antwerp. De club heeft die laatste stelling ook gestaafd met videobeelden.

Daarnaast vraagt Beerschot om de geldboete van 4.000 te laten vallen omdat de bewuste spreekkoren niet racistisch of discriminerend waren en omdat het spandoek over Radja Nainggolan foutief vertaald werd door het bondsparket, aldus een beëdigd vertaler Italiaans-Nederlands. De uitspraak in deze zaak wordt pas half januari verwacht.

Vrijdag 24 december wordt dan weer de knoop doorgehakt over de wedstrijd Standard – Beerschot. De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal beslissen of die wedstrijd op een latere datum gespeeld moet worden of dat Standard een forfait-nederlaag (0-3) krijgt aangesmeerd.