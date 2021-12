Rare kronkel: buiten voetbal kijken mag niet, vanuit kantine wel

Ook het jeugd- en amateurvoetbal ontsnapt nu niet meer aan de coronamaatregelen. Ook daar mogen buiten geen toeschouwers zijn. Terwijl die bijvoorbeeld wel in de kantine zouden mogen zitten. Buiten mag niet, maar binnen dus wel. Bij voetbalclub Schelle hadden ze normaal nu zondag verschillende jeugdwedstrijden. Die mochten eigenlijk ook gewoon gespeeld worden. Maar toch is alles afgelast omdat het te moeilijk is om nu alles volgens de maatregelen correct te organiseren.