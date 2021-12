Belgian Cat Hanne Mestdagh moet voor de tweede keer op minder dan twee maanden tijd op zoek naar nieuwe club

De West-Vlaamse scherpschutter speelde zes weken in Poolse loondienst en plaatste zich deze week nog voor de 1/8ste finales van de Europcup. Maar die Europese partij was meteen haar laatste voor Lublin, dat Mestdagh in huis had gehaald via het systeem van de medische joker.

Voor de Belgian Cat start nu een nieuwe zoektocht, nadat ze begin november het Spaanse Gran Canaria verliet. Volgens Mestdagh, die eerder deze maand tien dagen in quarantaine moest door een coronabesmetting, is het voorlopig gissen waar ze in 2022 gaat spelen. De komende dagen wil ze vooral “genieten van wat familietijd”, klinkt het.