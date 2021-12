Kan Superprestige veldrijden in Zolder nog doorgaan?. — © TV Limburg

Heusden-Zolder

Het is nog onduidelijk of maandag de Superprestige veldrijden op Circuit Zolder zal doorgaan. De lokale organisatie kijkt daarvoor in de richting van Flanders Classics, dat de Superprestige organiseert. Omdat zij wel nog televisiegelden ontvangen, hopen organisator Koen Monu en het gemeentebestuur van Heusden-Zolder op een financiële tegemoetkoming. Indien dat niet gebeurt, zal de veldrit maandag niet doorgaan. Monu schat het verlies dan op ruim 80.000 euro.