Geert Molenberghs: “Beter alle massabijeenkomsten zoals kerstmarkten stopgezet”

“Het was beter geweest als de politiek alle massabijeenkomsten, zoals drukke winkelstraten en kerstmarkten, onmiddellijk had stilgelegd.” Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs. De omikronvariant is nu al goed voor één derde van alle besmettingen, maar over twee dagen, op Kerstmis, zal dat al 50 procent zijn.

“Het is nu belangrijk om het aantal besmettingen zo veel mogelijk te beperken en zo onze ziekenhuissysteem te redden,” aldus Molenberghs. Over anderhalf tot twee weken zullen we weten wat de impact van omikron is op de ziekenhuisopnames. Wat we nu al wel kunnen zeggen, is dat omikron niet meer ziektemakend is dan de deltavariant.