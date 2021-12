Cultureel Centrum in Hasselt reageert geschokt: “Het is niet te snappen”. — © TV Limburg

Hasselt

De cultuursector reageert met ongeloof en verontwaardiging op de beslissing van het Overlegcomité om bioscopen, theaters en concertzalen te sluiten tot 28 januari. De toch al zwaar getroffen cultuursector betaalt het gelag voor de dreiging van een omikrontsunami die er staat aan te komen. Cultuur gaat voor de derde keer op zwart omdat de overheid daadkracht mist, klinkt het. Het was bovendien geen advies van de experten. “Het is niet te snappen”, zegt een boze directeur Gerhard Verfaillie van CCHA in Hasselt.