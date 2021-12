Stijn Meuris over sluiting cultuursector: “Duizenden mensen hebben gisterenavond hun job verloren”

Stijn Meuris kreeg het nieuws over de sluiting van de cultuursector een kwartier voor zijn theatervoorstelling Tirade te horen. “Dat was een mokerslag, iedereen is lastig. Dit voelt zo oneerlijk aan”, zegt een verslagen Meuris. Volgens hem was de cultuursector één van de sectoren die het veiligst was, en ook het meeste moeite deed om de coronamaatregelen toe te passen. Ook financieel is deze derde sluiting voor de cultuursector een mokerslag. “Gisterenavond rond een uur of vijf hebben duizenden mensen eigenlijk hun job verloren. Alleen valt dat niet zo op.”