Houthalense cafébaas dealt vanuit zijn zaak en raakt opbrengst van 105.000 euro kwijt

Een Houthalenaar (45) is donderdag veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor het dealen van cocaïne. Dat deed hij samen met nog zes handlangers vanuit café Diyar in Heusden-Zolder. Daarnaast ontnam de rechter hem 105.000 euro of het bedrag dat hij overhield aan de verkoop.

De cocaïnehandel vond plaats van maart 2018 tot december 2019. “Er was een 24/7 service. De politie heeft veel capaciteit en energie gestoken in dit dossier. Er is telefonie-onderzoek geweest, er zijn bijzondere opsporingsmethode gebruikt, huiszoekingen uitgevoerd en verhoren van afnemers afgenomen”, aldus de procureur.

Onderzoek wees uit dat een 45-jarige Houthalenaar de spilfiguur was. De cafébaas bekende de cocaïnehandel, maar stelde dat het om eerder beperkte hoeveelheden ging. Momenteel verblijft de veertiger in de gevangenis en daar zal hij mogelijk nog een tijdje blijven. Vorige maand kreeg de dader nog eens twintig maanden cel voor gelijkaardige feiten.

Drugswinsten

Deze keer had de rechter 30 maanden cel in petto. Om van de helft uitstel te kunnen genieten, moet hij zich laten behandelen voor zijn drugsprobleem en actief op zoek naar werk gaan. De overige daders kregen straffen tussen 20 en 24 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, opgelegd. Elk hadden ze een rol in de bende zoals de aanlevering, bewaring of verkoop van drugs. Daarnaast verklaarde de rechter nog drugswinsten van 1.000 tot 90.000 euro per persoon verbeurd. Een achtste betichte moet 24 maanden naar de cel. Eveneens is de helft met uitstel. Hij dealde ook cocaïne en werd aanvankelijk aan het café gelinkt, wat achteraf niet bleek te kloppen. De opbrengst van 45.000 euro die hij aan zijn handeltje over hield, is de man met Turkse nationaliteit kwijt.