Een fabelachtige schat vinden op de bodem van de zee, het klinkt als de premisse van een niet nader genoemde stripreeks, maar het is werkelijkheid voor een team van Israëlische duikers. In de Middellandse Zee, waar ooit de haven van Caesarea was, vonden ze een honderdtal munten en andere objecten. De ring bestaat uit een gegraveerde edelsteen en goud. De objecten zijn zo’n 600 à 1700 jaar oud.