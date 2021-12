Nederlandse bende riskeert tot 8 jaar cel voor 7 plantages in Limburg en Antwerpen

Een 17-koppige bende riskeert straffen tussen 20 maanden en 8 jaar voor vijf plantages in Limburg en twee plantage in Antwerpen. De procureur eist een verbeurdverklaring van 1.575.000 euro.

De Nederlandse bende kwam in 2015 in het vizier van de politie nadat een zaakvoerder van een firma op het bedrijventerrein in Genk via bewakingsbeelden zag hoe verschillende mannen een loods in- en uitliepen en witte zakken versleepten. De politie kwam ter plaatse en ontdekte twee geripte kweekruimtes met lege potten. “Er was plaats voor 2.800 planten”, aldus de aanklager. De loods werd gehuurd onder valse namen.

Een van de verdachten legde meteen gedetailleerde verklaringen af. “Hij vertelde dat hij iemand leerde kennen in een growshop in Maastricht, dat hij locaties moest zoeken en dat hem dat telkens 30.000 euro zou opleveren.” De 38-jarige Nederlandse leider van de groep zou samenwerken met een Irakeese rechterhand en hield zich voornamelijk bij onze Noorderburen schuil uit angst om gearresteerd te worden, zo klonk het verder nog. Er werd steeds gebruik gemaakt van huurvoertuigen.

6.000 planten

Uit verder het onderzoek en via de trackinggegevens van de huurwagens kwamen nog zes andere locaties naar voren. Zo werd er in een woning op de Jan Rosierlaan in Lanaken een tweede plantage van 651 planten gevonden. Op de Weg naar Zwartberg in Houthalen-Helchteren ging het om een derde plantage van 858 planten. Daar werden vier knipsters van Oost-Europese origine aangetroffen. “Zij hadden enkele honderden euro’s op zak”, aldus de aanklager.

De vierde plantage werd ontdekt in Niel (Antwerpen), met een maximale capaciteit van maar liefst 6.000 planten. “Er werd DNA van een van de mannen teruggevonden op een flesje Spa Reine en zijn gsm werd regelmatig gecapteerd onder de mast”, zodus de aanklager voor de Tongerse rechtbank. Voor een vijfde plantage werd er op 29 juni 2015 teruggekeerd naar Hoeselt om voor een zesde plantage opnieuw via de huurvoertuigen in Antwerpen verzeild te raken. “Op elke verdieping van het pand was er een kweekruimte aanwezig. Er waren ook sporen van eerdere oogsten”, aldus de procureur.

Tot slot werd er via een DNA-match nog een laatste locatie op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren aan het rijtje toegevoegd. “Daar ging het om vijf kweekruimtes met bijna oogstrijpe planten”, zo eindigde de aanklager de opsomming. “Er werd beroep gedaan op personen met specifieke taken zoals het onderhoud en knippen van de planten. De groottes van de plantages wijzen ook op de georganiseerde structuur. Op alle adressen, met uitzondering van Hoeselt, werd er ook elektriciteit gestolen. Deze feiten moeten streng bestraft worden.”

1,5 miljoen winst

Er werden in totaal zeventien beklaagden aan de plantages gelinkt met elk een eigen taak binnen de organisatie. De 38-jarige spilfiguur riskeert een opsluiting van acht jaar en een geldboete van 12.000 euro. Zijn rechterhand riskeert zes jaar cel. De andere beklaagden moeten vrezen voor straffen tussen 20 maanden en 5 jaar en geldboetes tot 6.000 euro. In totaal eist de aanklager een verbeurdverklaring van 1.575.000 euro.

De advocaat van de dertiger, meester Sven Mary, vraagt de vrijspraak omdat de belastende verklaringen ten aanzien van zijn cliënt niet voldoende bewezen kunnen worden. Hij spreekt ook over het overschrijden van de redelijke termijn.

Vonnis volgt op 3 februari.