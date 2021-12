Tot 48 maanden cel voor drugslabs in afgelegen chalet en garage in Peer en Eksel

In Peer ging de bal begin maart 2019 aan het rollen. De eigenares van een chalet verstopt in een bos vlakbij garenfabrikant Spindor in Grote-Brogel trok aan de alarmbel. Ze ontdekte een verlaten drugslab op haar perceel. Volgens de speurders hadden drie Nederlanders er BMK geproduceerd wat op zijn beurt dan weer diende voor de aanmaak van speed. De zoektocht leidde al snel naar de huurder van de chalet die tevergeefs elke betrokkenheid ontkende. Dat hij een bekende was van justitie deed zijn geloofwaardigheid evenmin deugd. Via telefonie- en DNA-onderzoek kwamen nog twee daders in beeld. Aan een van hen had de eigenares de sleutel afgegeven. Twee verdachten stuurden hun kat naar de rechtbank en kregen elk 48 maanden cel plus 8.000 euro boete. Daarnaast is een vermogensvoordeel van 50.000 euro verbeurd verklaard. De derde dader is veroordeeld tot 24 maanden cel, 8.000 euro boete en de verbeurdverklaring van 10.000 euro die hij aan het handeltje zou verdiend hebben.

Indringende geur

Verder speurwerk bracht in september 2019 nog een tweede drugslab langs de Lochtstraat in Hechel-Eksel in beeld. Deze was gevestigd in een loods naast een woning. De 51-jarige eigenaar van de loods gebaarde van krommenaas en stelde er niets van af te weten. “Verhuurd aan twee Nederlanders”, klonk het. “Ongeloofwaardig, gezien de indringende geur die er hing”, oordeelde de rechtbank. Ook hier werd er BMK en speed geproduceerd. De Civiele Bescherming kwam er aan te pas om een aanzienlijke hoeveelheid drugsafval op te ruimen. Het komt de eigenaar op 24 maanden cel, 8.000 euro boete en de verbeurdverklaring van 30.000 euro te staan. De vijfde dader, die niet opdaagde in de rechtbank, moet voor 48 maanden naar de cel. Eveneens krijgt hij een boete van 8.000 euro opgelegd en speelt hij 50.000 euro aan opbrengsten kwijt.

