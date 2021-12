Coldplay wil in 2025 stoppen met albums maken

Als het van frontman Chris Martin (44) afhangt, dan komen er na 2025 geen nieuwe albums van Coldplay meer uit. Dat heeft de zanger verteld in een interview op BBC Radio 2. “Ik denk wel dat we daarna nog zullen toeren”, klonk het. “Maar de catalogus van Coldplay zal niet verder worden uitgebreid.”

Negen studioplaten heeft de Britse rockband op hun naam staan. Parachutes uit 2000 was het eerste, Music of the spheres werd dit jaar de recentste. Volgens Martin zal de band na 2025 alvast geen nieuwe albums meer maken. De zanger vertelde al meermaals in interviews dat de band van plan is om te stoppen na twaalf albums. Dat betekent dat er de komende vier jaar nog drie albums onze richting zouden moeten uitkomen.

Fans hoeven nog niet te wanhopen, Coldplay blijft wel bestaan als band. “Misschien gaan we wel nog enkele samenwerkingen aan. Maar ik zou het cool vinden als we een echte tourband worden”, klonk het eerder al bij de zanger. “Zoals de Rolling Stones dat zijn. Het zou cool zijn om nog steeds rond te trekken op ons zeventigste. Als er dan nog iemand wil komen kijken, zou dat fantastisch zijn.”

Als de omikronvariant niet nog meer roet in het eten gooit, staat Coldplay volgend jaar vier keer in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met hun Music of the spheres world tour.