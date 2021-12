Nieuwe toegangsweg naar Kattevennen is klaar

De weg werd aangelegd om gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers te kunnen scheiden. “Auto’s en bussen moeten voortaan via de Oosterring en de Bronbosstraat (vroeger de Schabartstraat)”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans. “Je kan met de wagen ook nog via de Hoogzij maar dan met een aansluiting op de nieuwe weg naar Kattevennen. In de bocht wordt de straat afgesloten zodat alleen zwakke weggebruikers de oude weg nog kunnen nemen. Genk VV blijft nog bereikbaar met de wagen.” De nieuwe parking heeft 150 plaatsen voor auto’s en nog eens twaalf voor mobilehomes. “Dat is een verdubbeling van de verkeerscapaciteit in vergelijking met vroeger”, besluit Kriekemans. (cn)