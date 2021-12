Sociale uitkeringen en ambtenarenlonen tweede keer omhoog in vijf maanden, ook loonsverhoging voor 400.000 bedienden

Door de aanhoudend hoge inflatie is de spilindex voor de tweede keer in vijf maanden overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de komende maanden opnieuw met 2 procent stijgen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.

De inflatie kwam in december uit op 5,71 procent. Dat is nog net iets hoger dan in november, toen de consumptieprijzen gemiddeld 5,64 procent hoger lagen dan een jaar eerder. Het is opnieuw het hoogste niveau sinds juli 2008.

De inflatie wordt al maanden gestuwd door de hoge energieprijzen. Aardgas bijvoorbeeld, is nu bijna dubbel zo duur (+97 procent) als in december vorig jaar. Elektriciteit is 44 procent duurder geworden, huisbrandolie een derde. Diesel en benzine kosten ruim 22 procent meer dan in december 2020.

De grootste prijsdalingen op jaarbasis zijn er bij onder meer tv-apparatuur (-11,5 procent), software (-8,2 producten), smartphones (-5 procent) en cacao (-5,2 procent).

De inflatie zonder energieproducten bedroeg in december 2,35 procent, tegen 1,88 procent in november.

De spilindex werd opnieuw overschreden. Daardoor zullen de sociale uitkeringen in januari 2022 en de weddes van het overheidspersoneel in februari 2022 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Het Planbureau had de tweede overschrijding sinds augustus voorspeld. Het verwacht zelfs dat de spilindex in augustus 2022 nog een keer overschreden zal worden, waarna de sociale uitkeringen en wedden van het overheidspersoneel voor de derde keer in dertien maanden geïndexeerd zouden worden.

Ook loonsverhoging voor 400.000 bedienden

De meer dan 400.000 bedienden van het paritair comité 200 - de grootste groep bedienden in ons land - zullen hun loon in januari ook zien toenemen. Met 3,58 procent. “Het hoogste indexeringspercentage van de afgelopen tien jaar”, zegt hr-dienstenbedrijf Acerta donderdag. In januari 2021 was er een indexering van 0,95 procent.

Het loon van de meer dan 400.000 bedienden uit PC200 wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers gaat het wel om een stijging van de loonkost.

Het paritair comité 200 groepeert onder meer de bedienden in callcenters, uitzendkantoren, IT, consultancy, reclame, drukkerijen of de bouw.

Ook in andere sectoren worden de lonen aan het begin van het nieuwe jaar geïndexeerd. Dat is volgens Acerta het geval bij onder meer de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de verzekeringen en het beheer van gebouwen.