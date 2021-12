Als we de coronacrisis even buiten beschouwing laten, was 2021 het jaar van kroonprinses Elisabeth. Niet alleen vierde de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde haar twintigste verjaardag, ging ze studeren aan de universiteit van Oxford en ronde ze haar legerdienst af, ook werd ze meer dan eens geloofd om haar gevoel voor mode. Een overzicht.