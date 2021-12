Politierechter mag blijven zetelen in proces rond doodrijder Ruben B.

Politierechter Paul Draulans mag blijven zetelen als rechter in de zaak rond doodrijder Ruben B. De advocaat van B. diende een wrakingsverzoek in tegen de rechter omdat die volgens hem niet neutraal zou zijn, maar de rechtbank legde dat verzoek naast zich neer omdat het te laat werd neergelegd.

Meester Andy Boermans diende vrijdag een wrakingsverzoek in tegen rechter Paul Draulans, op basis van een uitspraak die rechter Paul Draulans op de eerste uitgestelde zitting op 10 september gedaan zou hebben. In Het Laatste Nieuws las Boermans achteraf dat Draulans “Ruben B. zit thuis. Sinds vier maanden. Wat hij riskeert in deze zaak is veel meer dan vier maanden. Het is dus niet zo’n ramp dat B. nog wat langer moet wachten”, zou hebben gezegd.

“Ik heb het toen horen waaien, maar was te verbouwereerd. Ik heb er daarom toen niet meteen op gereageerd. Maar later las ik dat krantenartikel opnieuw. Er is nog altijd een vermoeden van onschuld zolang er geen vonnis is. Maar met die uitspraak neemt de rechter al een voorschot op de uitspraak. Hij maakt al een presumptie van schuld. Het getuigt van grote vijandigheid naar mijn cliënt toe”, vond Boermans.

“Het verzoek is ongegrond”, vond openbare aanklager Elke Van Bladel. “Een krantenartikel is geen bewijswaarde. Het is geen objectieve weergave van wat er is gezegd. Ik kan mij die woorden ook niet herinneren.”

Geen boete

De uiteindelijke beslissing lag bij de correctionele rechtbank. Die besliste om het verzoek naast zich neer te leggen. “De verzoeker en zijn advocaat waren beiden aanwezig op de zitting op 10 september. Zij moeten ongetwijfeld beter gehoord en geweten hebben dan de pers wat de politierechter al dan niet gezegd heeft. Ze zijn al sinds 10 september op de hoogte van de beweerde uitspraken. Het verzoek tot wraking is pas 16 december neergelegd.” De rechtbank oordeelt dat het verzoek laattijdig gemaakt werd, en verklaart het onontvankelijk.

Ruben B. (22) veroorzaakte in mei dit jaar de dood van de 18-jarige Tibau Verelst na een crash tegen een boom. De twintiger had gedronken. Hij staat al zeven maanden onder elektronisch toezicht.

Het parket vroeg om Ruben B. een boete van 1.000 op te leggen omwille van het wrakingsverzoek, maar dat legt de rechtbank hem niet op. Hij moet wel de kosten van de wrakingsprocedure betalen.

Er is nog geen nieuwe datum bepaald wanneer het proces eindelijk, al voor de vierde poging, kan plaatsvinden.