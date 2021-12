Chelsea-coach Thomas Tuchel hoopt Romelu Lukaku te recupereren voor duel met Aston Villa: “Ik moet eerst weten hoe hij het stelt”

De aanvallers behoren tot de acht spelers die bij de Blues buiten strijd zijn na een positieve coronatest. Maar Lukaku en Hudson-Odoi mogen opnieuw trainen als ze nog een negatieve test kunnen voorleggen, aldus Tuchel. Dat geldt ook voor linksachter Ben Chilwell, al is die nog geblesseerd.

“Als ik het goed begrepen heb, hebben we nog een negatieve test nodig voor Romelu en Callum, nadat ze al eens negatief testten”, zei Tuchel. “Ze mogen op het trainingsveld verschijnen als ze opnieuw negatief testen. Daarna zien we wel, want ze zijn ziek geweest en vertoonden symptomen. Dit is goed nieuws, maar ik ben niet te zeer opgewonden, want ik moet eerst weten hoe ze het stellen.”

Chelsea plaatste zich woensdagavond voor de halve finales van de League Cup, na een 2-0 zege tegen Brentford. In de Premier League zijn de Blues derde met 38 punten, op zes punten van leider Manchester City.