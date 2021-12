“Vertrouwensbreuk is compleet”: epidemioloog kan tranen amper bedwingen tijdens interview over maatregelen

Epidemioloog Marius Gilbert (ULB) had vanochtend moeite om zijn tranen te bedwingen tijdens een interview op de Franstalige omroep RTBF. Gilbert is bijzonder ontstemd over wat hij het “politieke gemarchandeer” noemt op het Overlegcomité woensdag. Hij haalt uit naar de sluiting van de culturele sector, die volgens hem niet gevraagd was door de wetenschappelijke experten van de GEMS.