Wereldbekermanche Dendermonde gaat wel door zonder publiek: “Met een hart voor de sport”

Het was een moeilijke oefening, maar organisator Jurgen Mettepenningen is erin geslaagd om de Wereldbeker veldrijden in Dendermonde van zondag 26 december te laten doorgaan, ook zonder publiek. “Met een hart voor de sport die mij al veel gegeven heeft.”

LEES OOK. Opnieuw streep door avondcross en dus geen titanenduel in Diegem: “Je kan de mensen niet verbieden om uit hun woning te komen”

Jurgen Mettepenningen zat woensdagavond even met de handen in het haar toen hij vernam dat de komende weken geen publiek meer toegelaten is bij sportevents. “Financieel een zware klap”, zegt hij. “Maar ik wilde ook niet zomaar de handdoek gooien. Uiteindelijk is het me gelukt om de Wereldbekercross in Dendermonde te laten doorgaan, mede dankzij de extra steun van Flanders Classics en de Internationale Wielerunie UCI. Ook de stad Dendermonde droeg zijn steentje bij.”

Het wedstrijdprogramma op tweede kerstdag blijft onveranderd en – niet onbelangrijk voor alle renners en rensters - ook het voorziene prijzengeld blijft behouden.

Tot slot is er nog goed nieuws voor de pakweg 5.000 fans die al een ticket in voorverkoop gekocht hadden: zij krijgen hun geld automatisch teruggestort.

Dendermonde wordt de eerste cross van het seizoen waarin alle toppers, inclusief wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, aan de start staan. Het is de elfde van vijftien wereldbekermanches, in België live te volgen op Sporza.