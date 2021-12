Acteur uit ‘Home Alone’ gearresteerd nadat hij zijn vriendin probeerde te wurgen

Als Buzz McAllister was Ratray te zien in de eerste twee films van ‘Home Alone’. De oudste broer van Kevin, vertolkt door Macaulay Culkin, was als een van de trekpleisters aanwezig op de fanconventie OKC Pop Christmas Con in Oklahoma. Ook zijn vriendin was van de partij. Toen twee vrouwen om een handtekening vroegen en zijn vriendin hen gratis gesigneerde kaarten gaf, was het hek van de dam. Ratray was van mening dat er betaald moest worden en terug op de hotelkamer nam de woede van de acteur nog toe: hij zou geprobeerd hebben om zijn vriendin te wurgen. “Het slachtoffer kwam in ademnood omdat de verdachte haar met zijn ene hand bij de hals greep en met de andere haar mond afdekte”, schreef politieagent Joseph Burnett in zijn rapport. Ook zou de acteur gezegd hebben dat ze zou sterven.

Uiteindelijk kon de gewonde vrouw ontsnappen uit zijn greep nadat ze nog een trap in haar gezicht kreeg. Afgelopen woensdag legde de openbaar aanklager van de Oklahoma District County meerdere aanklachten tegen Ratray neer.