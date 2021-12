De Lijn biedt geen extra feestvervoer aan op oudejaarsnacht

Oost-Vlaanderen: De bussen in de streek en de stadsnetten van Sint-Niklaas en Aalst rijden hun laatste rit tussen 20 uur en 21 uur. In Gent rijden de reguliere bussen tot 20 uur. Tussen 20 uur en 23 uur voorziet De Lijn in een apart aanbod en van 23 uur tot 1 uur is het nachtnet actief.