Bevers zorgen voor overlast in Oudsbergen: “Stijgend grondwater legt bom onder woningen”

In de Abeekvallei in Plokroy zorgen bevers voor overstroming van verschillende achterliggende tuinen en weilanden. Dat grondwater stijgt en bedreigt kelders van een tiental woningen. De buurt is vragende partij voor een snelle oplossing.

“Ze knagen bomen om en maken daarmee dammen waardoor het water in de Abeek fel gestegen is. Het grondwaterpeil op een beheersbaar niveau houden zodat onze woningen geen schade oplopen, dat is wat we vragen. Een waterput en een terugslagklep installeren, is niet zaligmakend. Mijn kelder is ondanks alles al vijf keer ondergelopen”, reageert Martin Senders.

Gert Van Hoydonck, bevercoördinator ANB, informeerde de buurt over de terugkeer van de bever. “Dit past in het project Bleu Deal. De bever is er om te blijven, het dier verplaatsen of wegvangen is geen alternatief, ook omdat de Abeekvallei beschermd VEN- gebied is.”

Oplossingen

Patrick Patrick Golkowski, van Waterring De Vreenebeek maakt duidelijk dat werken uitvoeren en de inzetbaarheid van machines in de Abeekvallei, door de vernatting, niet mogelijk is. “De beverburchten ontmantelen is geen optie en experimenteren met een doorsteek van de beverburchten is niet haalbaar.”

De bewoners hebben begrip voor de bever maar vragen zich af waar de grens ligt. “Leren samen leven met de bever is prima, als je kelder onderloopt dan je denk daar anders over”, klinkt het bij enkele Plokroyenaren. Die zien hun woningen elke dag in waarde dalen.

Dat de Abeek al 20 jaar niet meer werd geveegd, het stoort Geert Jehoul: “Het stijgend grondwater legt een bom onder onze woningen. Wat met de stabiliteit van onze woningen en bedrijfsgebouwen, de hoogspanning cabine, de stabiliteit van de Krommendijk en Schansdijk en het gevaar voor omvallende bomen. Er is nood aan oplossingen.”

Klimaatfonds

Het nobel idee werd geopperd om eventuele schade aan of woningaankopen via een klimaatfonds te financieren. “Een opdracht voor de Vlaamse overheid, mogelijk zoals voor de wolvenschade”, reageert burgemeester Goossens. De vraag van de buurt om grondwaterstanden en de waterhuishouding van de Abeek, over het ganse stroomgebied te monitoren, wordt aan de bevoegde diensten doorgespeeld.

Natuurpunt, eigenaar van delen natuur in de Abeekvallei, bekijkt hoe ze het onderhoud van de Abeek en het wegkappen van omvallende bomen in samenspraak kan uitvoeren. “Natuurpunt kan hiervoor rekenen op de expertise van de gemeentelijke groendienst. Een rioleringsdeskundige zal de bewoners adviseren bij het afwateringsprobleem, aanleg van kelderdrainage en het installeren van dompelpompen”, besluit Goossens.

Er is een nieuw overleg gepland, mogelijk kan het fysiek, in de loop van februari 2022. (RDr)