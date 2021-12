Waarom ook Bouchez zegeviert na akkoord over kernuitstap

De regering kiest voor plan A, maar houdt ook plan B warm. Het is de samenvatting van het akkoord dat de regering-De Croo heeft afgesloten over de kernuitstap. Vivaldi wil alle kerncentrales sluiten in 2025, maar definitief uitsluitsel daarover komt er pas binnen drie maanden. Ondertussen krijgt ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn zin en wordt er bekeken of er toch nog kerncentrales kunnen openblijven indien plan A niet lukt. Voer voor opnieuw nog drie maanden getouwtrek.