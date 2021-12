Genkenaar (41) verdacht van zuuraanval op Duitse financieel directeur uitgeleverd aan Duitsland

Een week na zijn aanhouding in de Belgische provincie Limburg is de verdachte van de zuuraanval op de financieel directeur van het Duitse energiebedrijf Innogy in 2018 uitgeleverd aan Duitsland. Dat heeft het openbaar ministerie in Wuppertal meegedeeld aan het Duitse persagentschap dpa.

Een rechter van de rechtbank van eerste aanleg in Wuppertal had een aanhoudingsbevel uitgevaardigd en de verdachte in voorlopige hechtenis genomen. De 41-jarige man is vrijdag aangehouden in ons land. Onderzoekers hebben het DNA van de verdachte kunnen linken aan het DNA dat gevonden werd op de plaats delict.

In totaal worden vier verdachten onderzocht. Op 4 maart 2018 gooiden twee personen - vermoedelijk de 41-jarige verdachte uit België en een 34-jarige verdachte uit Keulen - hooggeconcentreerd zuur naar Bernhard Günther, terwijl hij jogde in de buurt van zijn huis in Haan nabij Düsseldorf. Günther verkeerde in levensgevaar en liep littekens op door de aanval.

Hij vermoedde dat een professioneel motief aan de grondslag lag van de aanval, maar noemde geen namen. Günther was de financieel directeur van Innogy. Dat is een dochteronderneming van het energiebedrijf RWE, die later werd overgenomen door Eon. Innogy had een beloning van 100.000 euro beloofd aan wie de dader kon vatten. Inmiddels heeft hij het bedrijf verlaten.