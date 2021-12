Vlindertuin voor levenloze kinderen in Genk: “Elke grafsteen krijgt een vlinder in keramiek”

“De mogelijkheid is er voor kindjes uit elke fase van de zwangerschap”, zegt schepen Kathleen Parthoens. “Elk grafsteen wordt voorzien van een individueel gedenkteken in de vorm van een vlinder in keramiek. Op deze vlinder worden naam en datum gegraveerd. Ouders krijgen ook een kleine vlinder mee naar huis. We hopen met dit initiatief de rouwverwerking van de ouders te ondersteunen. We geven ze ook de mogelijkheid om zelf een kuiltje te graven, de timing te kiezen en een afscheidsceremonie te organiseren. Deze ondersteuning is helemaal gratis.” (cn)