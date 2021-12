Opnieuw streep door avondcross en dus geen titanenduel in Diegem: “Je kan de mensen niet verbieden om uit hun woning te komen”

Het titanenduel tussen Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Tom Pidcock in Diegem komt er niet. De beslissing van het Overlegcomité dat sportwedstrijden in openlucht zonder publiek moeten georganiseerd worden, heeft voor de organisatie in Diegem grote gevolgen. Het specifieke karakter van de cross – een stratenomloop door de dorpskern – laat namelijk niet toe om publiek te verbieden. “Je kan de mensen niet verbieden om uit hun woning te komen.”

Vorig jaar bleef het door corona voor het eerst in 46 jaar stil in Diegem tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Het leek er lange tijd op dat er nu woensdag 29 december terug zowat 10.000 wielerliefhebbers zouden kunnen genieten van een sportief spektakel. De gemeentelijke veiligheidscel gaf twee weken terug nog groen licht al zou het geen editie voor de feestneuzen worden: er mocht geen ambiancetent geplaatst worden.

Nu, op een paar dagen van de wielerhoogdag, zakt alles als een kaartenhuisje in mekaar. De beslissing van het Overlegcomité dat sportwedstrijden in openlucht zonder publiek georganiseerd moeten worden heeft voor Diegem verregaande gevolgen.

“Dit is heel erg”, zucht een zwaar ontgoochelde voorzitter Francis Bosschaerts van de organiserende wielerclub Sint-Anna-Vooruit-Diegem. “Alles staat hier klaar hé jongens… Alles is besteld. Dit is een drama. We zaten juist met zo’n uitgelezen deelnemersveld.”

Slechtst denkbare scenario

Het unieke karakter van de Diegemse cross met zijn specifieke stratenomloop door het centrum breekt hen nu zuur op. “Hier woont 1.750 mensen op de omloop. Dat kan hier niet zonder publiek. Je kan de mensen niet verbieden om uit hun woning te komen. Dit was het slechtst denkbare scenario...”

© BELGA

De organisatie en gemeentebestuur zaten donderdag samen om de knoop door te hakken. Daarbij werd beslist om de avondcross opnieuw af te gelasten.

“Het gegeven ‘zonder publiek’ in de dorpskern van onze gemeente is eigenlijk niet haalbaar”, zei burgemeester Steve Claeys (N-VA) gisteren al. “Dat zou willen zeggen dat we onze eigen inwoners moeten verbieden om buiten te komen. We hebben een uniek parcours en dat is op andere momenten een voordeel maar in deze coronatijden dus niet. Het parcours verleggen, daarvoor is het te laat. Die omloop moet uitgetekend en goedgekeurd worden door de UCI. Ook het draaiboek voor de veiligheidscel moet kloppen. Het is onmogelijk om dat nog voor mekaar te krijgen. Dat is een werk van maanden en dat kan je niet op een week veranderen.”

Mathieu van der Poel won de voorbije zes edities van de Superprestigemanche in Diegem.